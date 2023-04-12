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SAHİBİNDEN
Bodrum Torba'da Deniz Manzaralı 5+1 Müstakil Villa 0.533.036.44.44 HSKod-D4HCn0s
ACİL
Sahibinden Esenyurt'ta Köşebaşı 2+1 950.000.TL 0.532.331.40.49 HSKod-D4CBgXh
SİLİVRİ'DE
Sahibinden Deniz Manzaralı 2+1 1.950.000.TL 0.542.220.72.83 HSKod-D4CCNqi
NESER
İNŞAAT'TAN
SAHİBİNDEN
ANTAL'YA
DÖŞEMEALTI,
AKSU
Altıntaş ve
KEPEZ'DE
sıfır satılık Ayrıntılar
KİPTAŞ
Yakuplu.Evleri yüksek giriş, kiracılı 2+1, 85m² 2.100.000 0.536.400.18.62
   
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