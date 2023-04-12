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İşyeri
Yazlık
Devremülk
Arsa
Emlak Türü
:
Satılık
Kiralık
Devren
Yayın Tarihi
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18.04.2023
17.04.2023
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Oda Sayısı
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Tümü
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6+1
7+1
8+1
9+1
10+1
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TL
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Yayınlandığı Bölge
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Hepsi (TÜRKİYE)
İSTANBUL
ANKARA
BÖLGELER
Aranacak Kelime
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HSKodu ile Arama
:
1
5 adet ilan bulundu.
SAHİBİNDEN
Bodrum Torba'da Deniz Manzaralı 5+1 Müstakil Villa 0.533.036.44.44 HSKod-D4HCn0s
ACİL
Sahibinden Esenyurt'ta Köşebaşı 2+1 950.000.TL 0.532.331.40.49 HSKod-D4CBgXh
SİLİVRİ'DE
Sahibinden Deniz Manzaralı 2+1 1.950.000.TL 0.542.220.72.83 HSKod-D4CCNqi
NESER
İNŞAAT'TAN
SAHİBİNDEN
ANTAL'YA
DÖŞEMEALTI,
AKSU
Altıntaş ve
KEPEZ'DE
sıfır satılık
Ayrıntılar
KİPTAŞ
Yakuplu.Evleri yüksek giriş, kiracılı 2+1, 85m² 2.100.000 0.536.400.18.62
1
5 adet ilan bulundu.
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